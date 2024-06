Frau ist völlig baff, als sie winziges Pony in Graben entdeckt: Ist das echt?

Wales - Was für eine kuriose Entdeckung! Kayleigh Tonkins rieb sich verwundert die Augen, als sie beim Spaziergang mit ihrem Hund von weitem ein winziges Pony in einem Graben stehen sah. Das Tier war so klein, dass die Frau, die in Wales lebt, an seiner Echtheit zweifelte. Fasziniert näherte sie sich dem kleinen Wesen mit laufender Kamera.