Frau lässt Hund (†) bei glühender Hitze allein im Auto - jetzt droht Ärger!

Budweis/Tschechien - Ein Bullterrier musste etwa eine Stunde bei glühender Hitze in einem abgeschlossenen Auto ausharren. Passanten versuchten, das Tier zu befreien während sein Zustand immer schlechter wurde.

Noch am selben Abend verstarb das Tier . Nun wird gegen die Hundehalterin ermittelt.

Als die Frau kurze Zeit später an ihrem Skoda ankam, befreite sie ihren Hund aus dem aufgeheizten Auto, musste den Stafford Bullterrier aber in kritischem Zustand zum Tierarzt bringen.

Geistesgegenwärtig riefen die Passanten die Polizei und versuchten gleichzeitig, die Scheibe des Wagens einzuschlagen - allerdings vergeblich. Die eingetroffenen Beamten machten in der Zwischenzeit die Telefonnummer der Fahrzeughalterin ausfindig und versuchten, die Frau telefonisch zu erreichen. Auch dieser Versuch war vergeblich.

Fußgänger wurden auf einem Parkplatz im Norden der Stadt Budweis auf einen Hund aufmerksam, der alleingelassen in einem geparkten und abgeschlossenen Auto kollabierte.

Beamte der tschechischen Kreispolizeibehörde Hluboká nad Vltavou ermitteln seit Montagabend in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kriminaldienst wegen Tierquälerei.

Laut ersten Erkenntnissen habe der Bullterrier etwa eine Stunde in dem verriegelten Auto aushalten müssen. Die tschechische Polizei warnte deshalb nochmals eindringlich, Tiere und Kinder nicht alleine im Auto zurückzulassen.

"Schon wenige Minuten in einem geschlossenen Auto in der Sonne reichen aus, um gesundheitliche Komplikationen für ein Tier oder ein Kind zu verursachen", so der Appell.