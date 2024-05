Harte Schale, weicher Kern: Wer ist bereit, einen Blick hinter Willis Fassade zu werfen?

Mit viel Geduld gelinge es, hinter Willis Fassade zu blicken. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

Für Willi sei der Umzug in das Tierheim anfangs eine große Umstellung gewesen. Seither ist nun schon eine ganze Weile vergangen und noch immer ist der Zeitpunkt seines Auszugs ungewiss.

Dabei stecke in dem American-Bulldog-Mix ein so liebevoller Hund. "Denn was er kann, ist denen Liebe zu geben, die er in sein Herz geschlossen hat", schreiben die Tierhelfer auf Facebook.

So gelinge es, auch wenn er sich Fremden gegenüber anfangs sehr skeptisch zeige, mit viel "Geduld, Erfahrung und Herzblut" hinter seine Fassade blicken zu können.

Zudem sei Willi stets bemüht, seinen zweibeinigen Freunden auch zu gefallen.