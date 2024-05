Frauen laufen am Strand: Was ihnen entgegenkommt, ist selten und wild

Tief in der abgelegenen schottischen Provinz gibt es eigentlich nicht viel zu bestaunen. An einem Strand in der Region Angus nun aber schon.

Von Simon Schwenk

Monifieth (Schottland) - Nein, es war nicht Nessie! Tief in der abgelegenen schottischen Provinz gibt es eigentlich nicht viel zu bestaunen. An einem Strand in der Region Angus spielte sich nun eine Szene ab, die über Nacht zum Hit wurde.

Ein Tier schlendert vor den verblüfften Augen der zwei Zeuginnen über den Strand. © Screenshot/X/MrsORourke_ Es ist schon skurril, was zwei nichts ahnenden Frauen in der Morgendämmerung über den Weg gelaufen ist. Nach Informationen der britischen Zeitschrift "The Courier" hatte sich Carol O'Rourke (41) im Beisein ihrer Freundin Anna Kaftandzhiev auf einen erholsamen Strandspaziergang und eine Badesession gefreut. Die sollte schließlich in ein nicht alltägliches Abenteuer münden, denn mit ihrer Kamera hielten die beiden Damen ein tierisches Spektakel fest, das in Windeseile zum Hit in den sozialen Medien avancierte. In der elfsekündigen Aufnahme, die auf "X" von O'Rourke selbst geteilt wurde, ist ein Otter auf Wanderschaft zu sehen. Dabei hoppelt er mit ordentlichem Zahn die Strandpromenade entlang, bis er schließlich in den Wellen der stürmischen Nordsee untertaucht.

Strandgängerinnen ziehen ab, Otter bekommt seine Ruhe

Die Strandpromenade im schottischen Monifieth ist ein perfekter Ort für ruhige Spaziergänge. © Screenshot/X/MrsORourke_ Die beiden Damen waren vom Säugetier offenbar so beeindruckt, dass sie kurzerhand ihren Plan änderten. Die Schottinnen wanderten einfach weiter. Mit einem wilden Tier wie einem Otter wollten sie es sich nämlich nicht verscherzen, wie sie anschließend als Begründung für ihr zögerliches Verhalten angaben. Und so suchten sich die beiden Freundinnen lieber einen "unbewohnten" Strand im nahe gelegenen Carnoustie für ihre routinemäßigen Schwimmeinheiten. Wie viel Aufmerksamkeit die unfreiwillige Begegnung tatsächlich erzeugte, davon waren die beiden Frauen dann doch ziemlich überrascht.