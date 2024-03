Frau spürt im Bett plötzlich etwas an sich hochkrabbeln: Dann trifft sie der Schlag

Rachel Olivia bekam im Bett etwas ganz anderes als ihre Ruhe ... © Bildmontage: TikTok/Screenshots/rrachellolivia

Rachel Olivia, die auf dem australischen Tropenparadies Great Keppel Island lebt, legte sich am vergangenen Donnerstag gegen 19 Uhr ins Bett. Bereits kurz darauf gefror ihr das Blut in den Adern, denn sie spürte etwas an ihrem Bein hochkrabbeln.

Erschrocken brachte die Australierin mit ihrer Handytaschenlampe Licht ins Dunkel. Dann traf sie der Schlag: Ein Possum (auch Fuchskusu genannt, nicht zu verwechseln mit dem Opossum) starrte sie gleichermaßen entsetzt an.

Immerhin schaffte es Olivia nach der ersten Schrecksekunde, mit ihrem Handy eine Aufnahme der skurrilen Szene zu drehen. Doch lange sollte der Moment nicht andauern.

Gegenüber Yahoo News Australia schilderte die junge Frau jetzt, was das Tier dann tat.