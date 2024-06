Als Frau früh in ihrem Bett aufwacht, weiß sie sofort, dass etwas nicht stimmt

Diese vier Katzen lagen im Bett einer Britin - die eigentlich nur drei Katzen besitzt. © Screenshot/Reddit/trixy_treat

Kelly, die auf Reddit unter dem Usernamen "u/trixy_treat" aktiv ist, teilte auf der Plattform ein Bild, was das Herz von Katzenliebhabern sicherlich höherschlagen lässt: In ihrem Bett fand die Britin vier süße Fellnasen, die es sich zwischen den Laken, auf der Decke und am Kopfkissen gemütlich gemacht haben.

Für Kelly ist der Anblick nicht allzu gewöhnlich, da sie selbst Katzen besitzt - allerdings nur drei Stück. In ihrem Bett lag also eine Samtpfote zu viel.

"Meine Katzen sind Pancake, die Schildpattkatze, und ihre zwei Kinder; Oreo, der getigerte Kater, und Quinn, die zweifarbige Katze", verrät Kelly gegenüber Newsweek.

Die Katze unten rechts auf dem Bild gehört Kelly allerdings nicht. Glücklicherweise kannte die Britin den tierischen Eindringling: Es war die Nachbarskatze, die in ihrem Bett schlummerte. "Bluey wohnt nebenan und ist ungefähr so ​​alt wie Quinn, etwa 18 Monate", so Kelly.

"Sie haben schnell Freundschaft geschlossen, obwohl meine Katzen früher die Angewohnheit hatten, andere Katzen nicht zu mögen."