24.04.2024 06:11 1.443 Frau wundert sich über nervöse Vögel auf ihrem Zaun: Dann macht sie gruselige Entdeckung

Was wollten denn auf einmal all die Vögel - und warum machten sie so einen Krach? Holly Connors aus Brisbane stand kürzlich vor einem Rätsel.

Von Christian Norm

Brisbane (Australien) - Was wollten denn auf einmal all die Vögel - und warum machten sie so einen Krach? Holly Connors aus Brisbane, Australien, staunte nicht schlecht, als sich die verschiedenen Arten kürzlich auf ihrem Gartenzaun versammelten. Erstaunt drehte sie ein Video von dem Schauspiel, ging gleichzeitig hinaus, um der Sache auf den Grund zu gehen. Schließlich machte sie eine gruselige Entdeckung. Verschiedene Vögel tauchten plötzlich auf dem Zaun von Holly Connors auf und machten Krach. © TikTok/Screenshot/fouraroundtheworld Unter dem nervösen Gekreische der verschiedenen Vogelarten fand Connors an der Dachrinne eine Schlange. Die Frau hatte den Eindruck, dass die Tiere sie vor dem Eindringling warnen wollten. Doch sie sah die Dinge ganz anders. Weil gewöhnliche australische Baumschlangen, wie diese es war, ungiftig und ungefährlich sind, beschloss sie, die Vögel zu vertreiben, berichtet aktuell Yahoo News Australia. "Wir haben die Vögel vertrieben und sie sind nicht zurückgekommen", sagte die Australierin. Es sei ziemlich seltsam, mehrere Vogelarten so herumhängen zu sehen, fügte sie hinzu.

Nachdem das Federvieh davongeflogen war, konnte sich die Schlange in Sicherheit bringen. Connors nutzte ihr Videomaterial im Nachhinein, um es auf ihrem TikTok-Kanal einzustellen. Dort hat es innerhalb der ersten zwei Tage bereits mehr als 150.000 Klicks erhalten. TikTok-Video zeigt die kuriose Situation mit den Tieren Wollten die Vögel vor dieser australischen Baumschlange warnen? © TikTok/Screenshot/fouraroundtheworld Letzten Endes steht die Hausbewohnerin allerdings vor einem Rätsel. Denn warum genau die Vögel aufgetaucht waren, kann sie sich trotz der Schlange nicht so recht erklären. Dafür versucht sie es positiv zu sehen. "Zumindest wissen wir jetzt, dass es ein Naturalarmsystem für den Fall gibt, dass eine nicht so freundliche Schlange zu Besuch kommt", sagte sie. Denn es würden in ihrem Garten hin und wieder durchaus gefährliche Braunschlangen auftauchen. Diese giftigen Nattern können auch für Menschen zu einer lebensbedrohlichen Gefahr werden. Bleibt der Frau zu wünschen, dass in einem solchen Fall wirklich wieder die Vögel Alarm schlagen.

Titelfoto: TikTok/Screenshot/fouraroundtheworld