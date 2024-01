Geschenk für Kinder geklaut! Vater entdeckt Cupcake-Dieb in den Bäumen

In der abgestellten Geschenktüte fehlte bereits ein Geburtstags-Cupcake. © Bildmontage: TikTok/noholdsbard

"Es sieht so aus, als hätte sich schon jemand an unseren Cupcakes vergriffen", sagte Familienvater Bard in dem auf TikTok veröffentlichten Video. Der Mann filmte den ungewöhnlichen Vorfall und stellte ihn ins Netz - ganz zur Freude seiner Zuschauer: Der Clip ergatterte bereits über 900.000 Aufrufe!

Wie Bard in dem Video verrät, waren die Cupcakes eigentlich für den 10. Geburtstag seiner Zwillinge vorgesehen. Ein Familienfreund stellte die rote Tüte für seinen Nachwuchs vor seiner Haustür ab. Doch als der Mann in die Tüte schaute, sah er, dass ein Teil des Geschenks bereits fehlte! Zudem befand sich der "freche" Dieb auch noch in der Nähe des Tatorts.

"Du willst mich wohl verarschen", sagte Bard, als er schließlich nach oben blickte. Ein Eichhörnchen ließ sich das geklaute Küchlein in einem Baum sitzend ziemlich gut schmecken!