Gesunder Hund fängt plötzlich an zu humpeln: Warum er das tut, rührt so viele zu Tränen

Fletcher zeigte plötzlich ein merkwürdiges Gangbild. © X/@NiallHarbison

Hunderetter Niall Harbinson teilte die berührende Geschichte bei X.

Cocker-Spaniel-Mix Fletcher hat in der vergangenen Woche eine neue "Schwester" bekommen. Die Straßenhündin Candy wurde von Tierschützern in Thailand gerettet und an Fletchers Familie nach Spanien vermittelt, berichtet Harbinson.

Dabei hatte die lebhafte Hündin einen schweren Start ins Leben. Candy wurde nämlich als Welpe im Dschungel ausgesetzt. Als Hundefreunde die verängstigte Hündin fanden, war ihr linkes Hinterbein ganz schlimm verletzt. Es musste sogar amputiert werden.

Obwohl die schreckliche Tortur nicht spurlos an Candy vorbeigegangen ist, gab es für die tapfere Hündin doch noch ein Happy End. Sie wurde von ihrer neuen Familie warm aufgenommen. Die beiden Hunde verstehen sich prächtig, toben vergnügt im Garten, gehen auf gemeinsame Spaziergänge mit den Menschen und liegen auf ihrer Kuscheldecke ganz dicht beieinander.

Und weil Fletcher seine "Schwester" offenbar so sehr liebt, hat er sogar ihren Hoppelgang übernommen. Videos zeigen, wie der freundliche Rüde ein falsches Hinken aufsetzt und über eine Wiese trottet. Ganz klar: Fletcher tut alles, damit sich Candy auch wirklich angenommen fühlt.