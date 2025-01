Grausamer Fund im Harz: Tiere verenden in vermüllter Wohnung neben totem Besitzer!

Halberstadt - Bereits am 5. Januar machte die Halberstädter Feuerwehr in einer Wohnung im Landkreis Harz einen tragischen Fund. Mehrere Tiere verendeten neben ihrem toten Besitzer in einer völlig vermüllten Wohnung. Wie konnte das passieren? Auf den Halter wurde mehrfach aufmerksam gemacht.