"Gute-Laune-Bärin": Wer gibt "Football-Spieler"-Hündin Nami ein Zuhause?

Die elfjährige Kangal-Hündin Nami wartet im Tierheim Stendal auf ihr Für-Immer-Zuhause. © Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Die Kangal-Hündin ist "Gute-Laune-Bärin" und echte Beschützerin zugleich, schreibt das Tierheim Stendal auf Facebook.

"Wie eine Football-Spielerin den Ball, beschützt auch Nami all diejenigen, die sie fest in ihr großes Herz geschlossen hat", heißt es in dem Beitrag.

Zwar ist Nami schon 11 Jahre alt, aber das lässt sie sich gar nicht anmerken. Sie geht gerne baden, ist sehr verschmust und freut sich über Leckerchen. Sie neigt manchmal zu Übermut und wirft ihre Pranken um sich.

Dabei weiß die Fellnase genau was sie will: Ihre Lieblingsmenschen und "Rudel" sucht sie sich selber aus.

Nami ist eine mutige Spielgefährtin, die nun ihren Lebensabend in einem bequemen Zuhause verleben möchte. Wer gibt ihr eine Chance?