Horror-Verletzung lässt Kater leiden, Ärzte reagieren blitzschnell

Köln - Im Tierheim Dellbrück erholt sich momentan Kater Frankie von einer der dramatischsten Phasen in seinem Leben. Was ist diesem kleinen Racker nur passiert?

Völlig erschöpft von den Strapazen der vergangenen Tage holt sich Frankie erstmal eine Portion Schlaf ab. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Vor einigen Tagen - so teilt es das Tierheim via Instagram mit - kam der putzige Lebenskünstler schwer verletzt in die Obhut einer Tierarztpraxis.

Dort stellten die Experten einen derart schweren Bruch an seinem linken Vorderbeinchen fest, dass sie ihn in die Hände eines Chirurgen übergeben mussten. Dieser amputierte das Bein letztendlich.

Jetzt scheint Frankie bei den Tierrettern in Köln-Dellbrück wieder auf die Beine kommen zu wollen.

Und das mit absoluter Bravour!

"Jetzt ist er bei uns und wir sind hin und weg, wie toll er das alles wegsteckt", schwärmen die Mitarbeitenden über ihren Mitbewohner, der auf drei Pfoten durchs Leben spazieren wird.