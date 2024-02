Hübsche Hündin wünscht sich ein besseres Leben, doch sie akzeptiert nicht jeden an ihrer Seite

Neuhausen/Spree - Seit zwei Monaten fristet die sensible Schönheit Bara ihr Dasein im Tierheim in Neuhausen/Spree. Dabei hofft der anhängliche Viszler-Ridgeback auf ein besseres Hundeleben - am liebsten Männer-frei.

Der Start in die Welt war für die Fellnase nicht der beste: In einem ungarischen Tierheim geboren, wurde Bara in eine dortige Pflegestelle vermittelt. Im Umgang mit der Hündin waren ihre Halter überfordert, sodass sich Baras Angst gegenüber Männern entwickelt und verstärkt hat.

Die liebe Hündin sucht ein neues Zuhause. © Tierschutzliga-Dorf

Bara ist ein anhänglicher Hund, der sich nur an seinem Menschen orientiert und einen erfahrenen Rudelführer braucht, der ihr eine klare Führung bietet.

Ansonsten übernimmt der Viszler-Ridgeback in seinen besten Jahren das Ruder und versucht, seine Begleitperson vor allem im häuslichen Bereich von anderen abzuschirmen.

Die neue Familie sollte Erfahrung mit ängstlichen Hunden haben, um entsprechend an Baras Unsicherheit und Nervosität zu arbeiten.

Für die sensible Fellnase sucht das Tierheim in Brandenburg ein verständnisvolles, ruhiges Zuhause bei einer Einzelperson oder einem Paar. Über andere Tiere freut sich Bara. Kinder sollten jedoch nicht in ihrer neuen Bleibe leben.

Wenn Du für Bara ein kuscheliges Körbchen frei hast und sie fest in Deinen Alltag integrieren wirst, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern unter Angabe der Vermittlungsnummer "SH124/23" per Telefon unter 035608/40124 oder per E-Mail an tierschutzligadorf@tierschutzliga.de.