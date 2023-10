Hündin entgeht Tötung in letzter Sekunde: Meint es das Schicksal gut mit Amber?

Neuhausen/Spree - Schnauzer-Mix Amber (4) ist dem Tod quasi in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen. Nun möchte die süße Hündin ihre zweite Chance nutzen und sucht ein Zuhause bei liebevollen Menschen.

Als offen und verspielt wird die Hündin Amber (4) beschrieben. © Tierschutzligadorf

Amber wurde im September kurzfristig aus einer Tötungsstation in Rumänien gerettet. Wie die junge Hündin dort gelandet war, ist dem Tierschutzligadorf, dem sie ihr Leben zu verdanken hat, nicht bekannt.

Ihre Tierpfleger gehen jedoch davon aus, dass Amber mit Sicherheit schon des Öfteren weggesperrt und eingefangen worden war.

Besonders fiel ihren Rettern das krumme Gangbild der hübschen Hundedame auf. Nach einer sofortigen Untersuchung in einer Klinik wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert.

Daher hat sich die süße Fellnase vor wenigen Tagen einer Operation unterzogen und benötigt vier bis sechs Wochen, um sich von dem Eingriff zu erholen und vermittelt werden zu können.

Ambers Tierpfleger vermuten, dass die Hündin regelmäßig über Zäune geklettert war, um sich aus ihrer auswegslosen Lage in der Tötungsstation zu befreien. Wahrscheinlich ist sie dabei an einem Gitter hängen geblieben und hat sich so die Verletzung zugezogen.