Hündin "feige" im Wald ausgesetzt: Tierheim steht vor Rätsel und bittet dringend um Hilfe

Drastischere Worte wählte das Tierheim selbst im dazugehörigen Instagram-Post. "Diese arme Hündin wurde heute feige an einem Waldweg in der Nähe des Tierheims ausgesetzt. Sie war angebunden, einen Wassernapf hatte man ihr 'freundlicherweise' hingestellt", hieß es.

Die wurde - Tierfreunde müssen jetzt ganz stark sein - am gestrigen Dienstag auf einem Waldweg einfach sich selbst überlassen.

Inzwischen ist die tapfere Vierbeinerin im Tierheim, wird dort mit jeder Menge Liebe, Zuneigung und Leckerlis versorgt.

Trotzdem sind die Tierretter inmitten der tragischen Leidensgeschichte auf ganz wichtige Informationen angewiesen, um mögliche Krankheiten zu behandeln. "Kennt vielleicht jemand diese Staff-Mix-Hündin und kann Angaben machen?"

Sollte die Fellnase jemandem bekannt vorkommen muss nicht zwingend der öffentliche Weg gesucht werden: "Auch anonym" freuen die Tierretter sich "über alle Infos, die wir bekommen können."

Hinweise nimmt das Tierheim in Bergheim telefonisch unter 022714824124 oder per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de entgegen. Sowohl Tierretter als auch die zuckersüße unbekannte Staff-Mix-Hündin würden sich freuen.