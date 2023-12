Hund kann mit seinem Blick jeden um den Finger wickeln, doch der Schein trügt gewaltig

Mainz - Bei ihm liegen Liebenswürdigkeit und totaler Ausnahmezustand fast schon gefährlich nah beieinander. Rüde Bentley hofft dennoch darauf, dass er das Tierheim in Mainz - einigen Hürden zum Trotz - möglichst bald verlassen darf.

Und auch kleine Kinder sind momentan noch nicht der richtige Umgang für den Amstaff-Mix, der als sogenannter Listenhund nur unter Auflagen gehalten werden darf. Besonders problematisch: Hat sich der bullige Bentley auf ein Ziel "eingeschossen", so ist er laut dem Mainzer Tierheim "kaum bis gar nicht ansprechbar".

So ist die braune Wuchtbrumme derzeit noch von allem leicht abzulenken, was sich (schnell) bewegt und/oder quietschende Geräusche von sich gibt. Dies zeigt sich unter anderem beim Gassigehen, wenn Bentley zum wiederholten Male einem Fahrradfahrer oder Jogger hinterhereilen möchte.

Denn obwohl er bereits stubenrein ist, muss er noch lernen, was es heißt, über einen längeren Zeitraum allein auf sich gestellt zu Hause zu bleiben. Während sich das Training hierfür aber durchaus machbar gestalten dürfte, ist ein ganz anderer Punkt die deutlich größere Baustelle.

Geboren wurde der gutaussehende American-Staffordshire-Terrier-Mix kurz vor der vergangenen Jahreswende, was ihn somit nicht nur zu einem recht jungen, sondern auch lernfähigen Hund macht. Und das Thema Lernen sollte für potenzielle Interessenten bei Bentley auch ganz vorn anstehen.

All diese Eigenschaften sorgen dafür, dass der Rüde ausschließlich in die Hände von Hunde- oder gar besser Rasse-erfahrenen Menschen gegeben werden kann. Mit seinen Artgenossen ist Bentley dabei nur bedingt verträglich, weshalb er alleine in seinem neuen Heim wohnen sollte.

Wer sich aber ernsthaft für den Hund mit dem "treudoofen Blick", der damit "jeden um die Pfote wickeln" kann, interessiert, der sollte sich schnell beim Tierheim in Mainz melden. Möglich ist das telefonisch unter der Rufnummer 06131/687066 oder per E-Mail.