Hund und Katze sind unzertrennlich: Dann werden sie gemeinsam eingeschläfert

"Es gibt so viele Tiere , die hier Hilfe brauchen, und niemand sonst, der sie übernimmt." Es gebe keine Tierschützer oder gar Gesetze wo sie lebe, um Tiere zu schützen, sagte Crook. Winston habe sie vor fünf Jahren in einem Industriegebiet gerettet.

Katze Tilly und Rüde Winston gaben sich den Rest ihres Lebens gegenseitig Halt. © TikTok/Screenshot/crook_lock

"Tilly lebte in völliger Vernachlässigung, gefangen in einem Zimmer in einem Haus. Ihren Besitzern war das einfach egal", sagte Crook. "Sie verließen schließlich das Land und ließen Tilly zurück."

So kam die Samtpfote zu ihrem neuen Frauchen, das neben Winston noch weitere Hunde und Katzen betreute. Zu Beginn konnten die späteren besten Fellfreunde jedoch nur wenig miteinander anfangen.

"Ich bin mir sicher, dass er in dem Industriegebiet, in dem er gelebt hat, von Katzen gequält wurde. Also war er der kleinen Tilly gegenüber wahrscheinlich voreingenommen. Sie war jedoch so sanft und ruhig zu ihm", so Crook über Winston.



Schließlich platzte der Knoten bei dem älteren Hund, sodass er und Tilly noch drei Jahre lang ein Herz und eine Seele sein konnten.

Dass beide Tiere gleichzeitig so krank wurden, dass sie am selben Tag eingeschläfert werden mussten, war am Ende wohl vor allem eines: eine bittersüße Fügung des Schicksals.