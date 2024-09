Hunde-Duo will endlich raus aus Tierheim - unter dieser einen Bedingung!

Köln - Nachdem am Wochenende schon Staff-Mischling "DJ" um die Aufmerksamkeit der Tierfreunde gekämpft hatte suchen nun zwei weitere Mitbewohner auf vier Pfoten eine neue Bleibe.

"Beide Hunde sind sehr lieb und menschenbezogen. Leyla ist eher ruhig und im Hintergrund, Pablo hat die Hosen an und alles im Griff. Er bellt auch ganz gerne mal", schreibt das Tierheim via Instagram.

Das soll nun verhindert werden, denn Leyla und Pablo hängen viel zu sehr aneinander. Deshalb kommt dem Spitz-Duo eine separate Vermittlung nicht in die Tüte.

Die zwei hätten zwar in der Vergangenheit schon mehrfach die Gelegenheit gehabt, das Tierheim hinter sich zu lassen - aber nur einzeln!

In gewohnt sympathischer und liebevoller Manier haben sich die Tierretter zum Start in die neue Woche um die Vorstellung von Leyla und Kumpel Pablo gekümmert.

Wer kann diesen vier Knopfaugen denn schon widerstehen? © Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück

Überhaupt den Weg ins Tierheim gefunden hatten die zwei es wegen einer Krankheit ihrer Ex-Besitzerin. Weil sich außer ihr niemand aus der Familie um das zuckersüße Pärchen kümmern konnte, mussten sie schweren Herzens im Tierheim abgegeben werden.

Das wollen sie aber nun schnellstmöglich wieder verlassen und setzen reichlich Hoffnung in die Tierliebe einiger Fans und Follower des Tierheims. "Wir wissen, dass es nicht einfach ist, ein Zuhause für gleich zwei Hunde zu finden, aber wir möchten es auf jeden Fall versuchen."

Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen die Spaziergänge im Wald oder ausgiebige Kuscheleinheiten. "Wir finden das Pärchen absolut bezaubernd und wünschen uns sehr, dass ihre Tage im Tierheim gezählt sind."

Potenzielle und schockverliebte Interessenten können sich telefonisch unter 0221684926 oder per E-Mail an info@tierheim-koeln-dellbrueck.de an das Tierheim wenden, um ein erstes Treffen zu vereinbaren.