Hunde seit einem Jahr getrennt: Als sie sich plötzlich am Strand treffen, sorgt das für pures Glück

Australien - Herzergreifend: Vor einem Jahr wurde Zuchthündin Flash in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, seitdem lebt die zurückhaltende Retriever-Dame bei Tania Verbeeck, einer Hundefreundin aus Australien . Doch nun kam es zu einem emotionalen Wiedersehen.

Hundefreundin Tania Verbeeck hat Flash bei sich aufgenommen. © Montage: TikTok/thepetchauffeur

Kürzlich teilte Tierliebhaberin Tania Verbeeck aus Australien ein zuckersüßes Video, das die Herzen nur so zum Schmelzen bringt.



Darauf ist zu sehen, wie Tanias Hündin Flash ganz artig am Strand sitzt. Was die Hündin da noch nicht weiß: Keine 100 Meter entfernt wartet schon ihre leibliche Schwester Scout, die sie seit einem Jahr nicht gesehen hat.

Plötzlich gibt die Hundehalterin das Kommando zum Losrennen und Flash stürzt los. Als sie ihre Schwester sieht, gibt es kein Halten mehr. Wie der Blitz schießt Flash zu ihrer verlorenen Schwester. Die Fellnasen erkennen sich auf Anhieb, fangen sofort an, fröhlich herumzutollen.

In einem Moment der Ruhe kommt Flash zu ihrer Halterin zurück, springt hoch und legt ihr die Pfoten auf den Bauch. Mit ihrem glücklichsten Hundelächeln schaut Flash Tania ganz tief in die Augen, als ob sie sagen will: "Danke Mensch!"

Mehr als 500.000 Mal wurde das herzerwärmende Video bei TikTok bereits aufgerufen, unzählige Male kommentiert.