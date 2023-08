Hunger treibt tollpatschige Waschbären in eine Falle

Berlin - Vier freche Waschbären hatten sich am Montag zu einer abenteuerlichen Nahrungsexpedition aufgemacht und dabei eine haarsträubende Entscheidung getroffen.

Die jungen Waschbären fielen in die Mülltonne und schafften es nicht mehr selbstständig heraus. © Screenshot/Facebook/Polizei Berlin

Die jungen Waschbären, anscheinend auf der Suche nach einem nächtlichen Snack, hatten nichts Besseres zu tun, als in die Mülltonne des örtlichen Polizeireviers im Prenzlauer Berg einzubrechen, wie die Polizei am Dienstag per Facebook mitteilte.

Dort ließen sie sich den Bauch mit Überbleibseln verschiedener Gaumenfreuden volllaufen. Doch was die tollpatschigen Bären zunächst nicht bedacht hatten: Der Ausweg aus der Tonne gestaltete sich schwieriger als erwartet.

Die (nicht ganz so) schlauen Köpfchen steckten nun in der Falle und befanden sich in einer hilflosen Lage.

Glücklicherweise wurden die vier pelzigen Gesellen von Polizeibeamten entdeckt.

Die putzigen Waschbären sahen ihren Rettern mit verzweifelten Kulleraugen an und ließen selbst das härteste Polizeiherz erweichen.