Junge Katze hatte turbulenten Start ins Leben: Doch Lilo lässt nicht locker

Berlin - Lilo hatte keinen leichten Start in eines ihrer sieben Katzenleben. Die süße Europäisch Kurzhaar aus dem Tierheim Berlin möchte das Leben endlich mit all ihren Sinnen erkunden. Weil die erst sieben Monate junge Lilo bei liebevollen Menschen besser aufgehoben ist, sucht sie nach einem Platz in Deinem Herzen.