Känguru auf Abwegen: Frau wählt verzweifelt den Notruf!

Tampa (Florida/USA) - Polizisten müssen nicht nur flüchtige Verbrecher dingfest machen, manchmal rücken Beamte auch zu nicht alltäglichen Einsätzen aus. So wie jetzt in Tampa im US-Bundesstaat Florida.

Das Känguru hoppelte durch eine Wohnanlage vorbei an einem Pool. © Screenshot/X/@HCSOSheriff

Dort wählte eine aufgebrachte Frau am Donnerstag die Notrufnummer 911.

"Benötigen Sie die Polizei, Feuerwehr oder einen Krankenwagen?", wollte die Frauenstimme in der Telefonzentrale wissen. Als Antwort bekam sie "Ich denke, die Polizei, da ist ein Känguru in meinem Apartmentkomplex" zu hören.

Danach machten sich die Beamten des Hillsborough County Sheriff's Office auf den Weg. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie tatsächlich ein Känguru durch die Anlage rund um einen Swimmingpool hoppelte.

Aber was machte das Beuteltier in den USA? Hätte es nicht eigentlich in Australien sein sollen?