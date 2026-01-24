Kätzchen Christy an Heiligabend vergiftet: Diese Story geht unter die Haut

Bergheim - Weihnachtswunder Ende Januar? Das ist das Schicksal von Kätzchen Christy aus dem Tierheim Bergheim , das rund vier Wochen lang um sein zartes Leben gekämpft hat.

Kätzchen Christy erholt sich derzeit von den dramatischen Strapazen rund um Weihnachten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Diese herzergreifende Geschichte hat das Tierheim jüngst mit seinen mehr als 40.000 Followern geteilt.

Denn: Christy wurde ausgerechnet an Heiligabend mit einer schweren Vergiftung mit Frostschutzmittel in einer Tierklinik untergebracht, kämpfte seitdem um ihr Leben. "Die Kleine hatte Leberwerte, die waren eigentlich nicht mehr messbar", stellen die Mitarbeiterinnen in einem kurzen Video klar.

Noch an Ort und Stelle mussten ihre ehemaligen Besitzer das vergiftete Kätzchen aus finanziellen Gründen in die Hände der Tierretter übergeben. "[Und] so kam es, dass unsere Tierheimleiterin mitten beim Weihnachtsessen einen Anruf erhielt, ob wir das Tier übernehmen könnten."

Gesagt, getan! Auch, wenn die Tierretter bei aller Zuversicht und Optimismus jede Menge Zweifel hatten. "Na klar taten wir das, obwohl die Aussichten für Christy zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht standen."