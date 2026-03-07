Fehlstellungen und Mangelernährung: Süßes Mutter-Sohn-Duo sucht gemeinsames Zuhause
Delitzsch - Mama Beti und Sohn Figaro aus dem Tierheim Delitzsch sind derzeit auf der Suche nach einem Zuhause. Da die beiden ein trauriges Schicksal teilen, möchten sie am liebsten gemeinsam einziehen.
"Figaro ist so krank, dass ihm kein langes Leben prognostiziert wurde", schreiben die Delitzscher Tierhelfer auf ihrem Facebook-Profil.
Der kleine Rüde sei kein Jahr alt, habe aber bereits unzählige Untersuchungen hinter sich. "Die Diagnosen sind erschütternd, keine Hüftgelenke, gravierende Fehlstellungen von Elle und Bogen an beiden Ellenbogen", heißt es weiter. Dass die Fellnase überhaupt laufen kann, grenze an ein Wunder.
Der Ursprung von Figaros Fehlstellungen liege in der Vergangenheit seiner Mutter. Auch bei Berti seien ähnliche Symptome aufgetreten, die sie in Verbindung mit Mangelernährung an ihren Welpen vererbte.
Gemeinsam mache das süße Mutter-Sohn-Gespann nun das Beste aus seinen Umständen.
Gleich zwei kranke Hunde: Mama und Sohn sollen nicht getrennt werden
"Figaro hängt sehr an seiner Mama. Sie ist sein Halt, seine Sicherheit, sein Zuhause. Und deshalb möchten wir sie nicht trennen. Seine verbleibende Zeit soll so schön wie möglich sein, mit ihr an seiner Seite", erklären die Helfer.
Neben Wunderkind Figaro sei Mama Berti eine sanfte, freundliche Gefährtin, die jede Streicheleinheit genieße. Die beiden liebenswerten Vierbeiner seien brav, stubenrein und würden es lieben, im Rahmen ihrer Möglichkeiten spazieren zu gehen, so die Delitzscher.
Dass die Chance, eine gemeinsame Pflegestelle zu finden, sehr gering ist, ist den Tierhelfern bewusst. Dennoch wollen sie nichts unversucht lassen, um ihnen doch noch ein gemeinsames Zuhause schenken zu können.
Für ihre Schützlinge wünschen sie sich ein ebenerdiges Zuhause, mit einem kleinen Garten zum Toben und Menschen, die sie so lieben, wie sie sind. Tierarztkosten und Futter werden vom Tierheim übernommen.
Solltet Ihr ein gemütliches Plätzchen für das Doppelpack haben, meldet Euch beim Tierheim Delitzsch via Facebook.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch