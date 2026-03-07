Fehlstellungen und Mangelernährung: Süßes Mutter-Sohn-Duo sucht gemeinsames Zuhause

Delitzsch - Mama Beti und Sohn Figaro aus dem Tierheim Delitzsch sind derzeit auf der Suche nach einem Zuhause. Da die beiden ein trauriges Schicksal teilen, möchten sie am liebsten gemeinsam einziehen.

Der kleine Figaro leide an Fehlstellungen in seiner Hüfte und in den Ellenbogen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Figaro ist so krank, dass ihm kein langes Leben prognostiziert wurde", schreiben die Delitzscher Tierhelfer auf ihrem Facebook-Profil.

Der kleine Rüde sei kein Jahr alt, habe aber bereits unzählige Untersuchungen hinter sich. "Die Diagnosen sind erschütternd, keine Hüftgelenke, gravierende Fehlstellungen von Elle und Bogen an beiden Ellenbogen", heißt es weiter. Dass die Fellnase überhaupt laufen kann, grenze an ein Wunder.

Der Ursprung von Figaros Fehlstellungen liege in der Vergangenheit seiner Mutter. Auch bei Berti seien ähnliche Symptome aufgetreten, die sie in Verbindung mit Mangelernährung an ihren Welpen vererbte.

Gemeinsam mache das süße Mutter-Sohn-Gespann nun das Beste aus seinen Umständen.