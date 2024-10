Kater hält nichts von Artgenossen im Tierheim: Tierretter haben ganz speziellen Verdacht

Der kleine Boy George sucht in Absprache mit seinen Kurzzeit-Vermietern eine neue Bleibe. © Bildmontage: Screenshot/Homepage/Tierheim Dellbrück

In einem ausführlichen und ebenso emotionalen Instagram-Beitrag versuchte das Tierheim aus Köln-Dellbrück am Wochenende den inoffiziellen Problem-Kater an den Mann zu bringen.

Denn: Boy George hegt nicht die besten Beziehungen zu seinen Artgenossen. "Was den Umgang mit anderen Katzen angeht, macht dieser Typ keine Gefangenen", lautet das knallharte Urteil der Tierretter.

Zwar sind über den kleinen Schwerenöter keine traumatischen Erfahrungen mit anderen Katzen bekannt - trotzdem glaubt das Tierheim daran, dass ihm der Alltag in Dellbrück schwer zu schaffen macht. "Er redet auch nicht groß drüber, sondern haut einfach direkt auf die Zwölf."

Statt allein wohnt Boy George im Beisein von Sheldon, Marylou und Jimmy. "Leider haben wir nur zehn Katzenzimmer und so ziehen die Miezen jeden Abend Streichhölzer, wer mit Boy George ein Zimmer teilen muss."

Schon bald soll er aber in ein neues, ruhiges und ganz speziell auf ihn ausgerichtetes Zuhause ziehen.