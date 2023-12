Kater kommt als Fundtier ins Tierheim und hinterlässt Rätsel: "Wir haben keine Ahnung, wo er herkommt"

Köln - Das Tierheim in Köln-Dellbrück hat einen neuen putzigen und selbstbewussten Mitbewohner! Kater Borstel sehnt sich nach seinem unverhofften Tapetenwechsel nach dem Paradies auf Erden und will die vier Wände des Tierheims so schnell wie möglich wieder verlassen.

So richtig wissen, was mit dem Kerlchen zuvor passiert ist, tun die Mitarbeitenden allerdings nicht. "Der rote Baron kam als Fundtier zu uns. Wir haben keine Ahnung, wo er herkommt, wo er hin will und vor allem, wo er das Selbstbewusstsein getankt hat", teilte das Tierheim auf Instagram mit.

Mit großem Selbstbewusstsein und jeder Menge Spaß im Kopf will Borstel künftig nette Menschen für sich begeistern. © Bildmontage: Screenshot/Homegape/Tierheim Dellbrück

Aber nicht nur seine spaßige Seite kann Borstel problemlos zeigen. Auch seine "zornige" Persönlichkeit lässt der Vierbeiner hin und wieder durchblitzen.

"Wenn ihm was nicht passt, kann er auch mal seine Krallen sprechen lassen", hieß es vom Tierheim. Dass er die künftig nicht mehr so oft zeigt, will das Tierheim so schnell wie möglich ändern.

Und zwar mit netten und liebevollen Menschen! "Wir suchen für ihn Menschen, die ihm Zuhause seinen Raum geben, bestenfalls mit Freigang und ihm alle Wünsche von der Nasenspitze ablesen damit er ihnen immer wohlgesonnen bleibt."

First Dates können mit Borstel sowohl telefonisch unter 0221684926 oder per Mail an info@tierheim-koeln-dellbrueck.de vereinbart werden.