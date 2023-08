Katze in miesem Zustand gefunden: "Wer kennt unsere Blutdruck-Gerda?"

Bergheim - Häufig kommt es vor, dass Katzen gefunden und in Tierheimen abgegeben werden. So auch Mieze Gerda, die auch noch in einem miesen Zustand war.

Mieze Gerda wurde schon Ende Juli in Bergheim-Auenheim gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_bergheim

Der Vierbeiner wurde am 27. Juli in Bergheim-Auenheim aufgegabelt, doch bisher hat sich der Besitzer nicht gemeldet. Und auch das Befinden der Katze war besorgniserregend. "Ihr Gesundheitszustand war mehr als bedenklich, wir brachten sie sofort in eine Tierklinik", gaben die Pfleger des Heims in einem Instagram-Beitrag bekannt und stellten auch direkt eine entscheidende Frage: "Wer kennt unsere Blutdruck-Gerda?"

Beim Auffinden waren ihre Pupillen riesig und ihr Blutdruck gar nicht mehr messbar. Nachdem sie in der Tierklinik Medikamente erhalten hatte, stabilisierte sich Gerda und es ging ihr anderentags schon wieder so gut, dass die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim sie wieder abholen konnten.

Doch die Frage nach dem Halter ist immer noch nicht geklärt.

"Nun fragen wir uns, ob Gerda wirklich keinen Besitzer hat?" Denn nach Angaben der Pfleger sie sei unheimlich lieb.