Katze irrte alleine über Baustelle: Bambi hatte keine leichten Start ins Leben

Köln - Die Tierretter aus Köln-Dellbrück haben einen putzigen getigerten Neuzugang! Auf Instagram stellten sie am Mittwoch das zuckersüße Kätzchen Bambi vor.

Seit ihrem Einzug ins Tierheim kuschelt Bambi liebend gerne mit ihrem Kuscheltier. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Kaum ist die kleine Vierbeinerin auf der Welt, muss sie sich schon alleine herumschlagen - und das ausgerechnet in einer Großstadt wie Köln.

Im beschaulichen Stadtteil Porz ließ sich Bambi zuletzt mutterseelenallein mitten auf einer Baustelle nieder, um sich mit den dort arbeitenden Bauarbeitern anzufreunden und Pausenbrote zu erschleichen.

"Die kleine Bambi hat in der letzten Woche schon mehr erlebt als so mancher Mensch in seinem ganzen Leben", ist sich das Tierheim sicher.

Allerdings war die Baustelle nicht unbedingt geeignet für die kleine Dame. Neben der ungesunden Nahrung soll auch kein einziger Sicherheitshelm in ihrer Größe vorrätig gewesen sein, schrieb das Tierheim humorvoll über den kuriosen Einsatzort.

Kurzerhand meldeten sich ihre menschlichen Freunde und "Arbeitskollegen" von der Baustelle bei der Tierrettung Porz, leiteten eine Abholung Bambis in die Wege und ließen sie abholen.