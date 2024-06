Katze Kiwi kam kaum aus dem Knick: Kriegt sie nun die Kurve?

Katze Kiwi (5) ist ein Perser-Mix, der im Tierheim Berlin auf ein neues Zuhause wartet. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Nachdem das Sorgenfellchen in den vergangenen Monaten liebevoll aufgepäppelt wurde, ist die Fünfjährige in ihrer Pflegestelle mittlerweile aufgetaut, wie ihre Tierpfleger berichten.

Die ersten zwei Wochen brauchte Kiwi für sich und hielt sie sich zunächst nur in einem Zimmer auf, bis sie sich mal über die Türschwelle traute. Mit ihren Artgenossen verstand sich die Mieze auf Anhieb.

Kiwi orientiert sich an ihnen und frisst besser in Gesellschaft. Trotzdem benötigt sie ihren Freiraum, denn bei zu viel Trubel ist Kiwi etwas überfordert.



Die Fünfjährige hat Epilepsie in leichter Form, die sich ihren Tierpflegern zufolge bis jetzt nur in sehr kurzen Anfällen geäußert hat. Außerdem leidet die Kleine an einer leichten Störung ihres Bewegungsapparates (Ataxie), was man der Mieze jedoch kaum ansieht.

Aufgrund ihrer Handicaps ist Kiwi nur noch langsam unterwegs und wünscht sich daher ein Zuhause, in dem sie nicht viel klettern oder springen muss. Teppiche wären für sie auch von Vorteil, damit sie weniger rutscht.