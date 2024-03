Keine Lust auf Streife: Polizei-Pferde machen Autobahn unsicher!

Die beiden "Geisterpferde" jagten den Autofahrern auf dem Interstate 90 einen Schrecken ein. © Screenshot/X/@ODOT_Statewide

Nein, hier stand kein Pferd auf dem Flur - aber auf einer fünfspurigen Straße in den USA! Wer am Samstagmittag mit seinem Auto auf der Interstate 90 in Cleveland unterwegs war, konnte das Pferderennen live mit ansehen.

Auf einem Video, das von der Verkehrsbehörde des US-Bundesstaats Ohio bei X (vormals Twitter) veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie die beiden Tiere entgegengesetzt der Fahrtrichtung - also als "Geisterpferde" - über die Straße trabten.

Aber wie sind die Vierbeiner überhaupt auf die Autobahn gekommen? Laut der örtlichen Polizei, so berichtete Spectrum News 1, handelte es sich bei den Pferden um tierische Beamte.

Die Tiere seien während eines Routine-Trainings bei der Cleveland Division of Police aus einem nahegelegenen Stall geflüchtet.