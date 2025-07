Komplett verfault: Hündin Maja muss beim Zahnarzt tapfer sein

Die Bilder, die das Tierheim Bergheim von Maja über ihren Instagram-Account teilten. © Bildmontage: Instagram/Tierheim Bergheim

Am Mittwoch teilten die Tierpfleger via Instagram Fotos der süßen Hündin.

Gleich nach dem ersten Bild ist schnell zu erkennen: Hier stimmt etwas nicht - aber gewaltig.

Und genau das bestätigen auch die Tierschützer: "Von weitem konnte man schon sehen, dass ihre Zähne völlig verfault waren", schreiben sie bei Instagram.

Somit stand für die kleine Omi dann ein Zahnarzt-Termin an. Und der hatte es in sich: Alle Zähne mussten raus. Nur der Zahnstein hatte Majas völlig kaputte Beißerchen gerade so zusammengehalten.