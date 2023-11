Kranker Kater abgemagert gefunden: Was ist mit diesem verschmusten Streuner nur passiert?

Auf Instagram konnten sich die knapp 50.000 Fans des Tierheims einen ersten kleinen Eindruck von "Pelle" machen, der am Wochenenden in Porz-Zündorf von einer Passantin aufgegabelt und nach Dellbrück gebracht worden war.

Aktuell wird der Racker bei einer Tierärztin durchgecheckt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Dort hängt die braun-beige Schönheit vorübergehend am Tropf, um seinen Zustand wieder zu stabilisieren und ihn wieder auf die Pfoten zu bekommen.

"Wir hoffen, dass das Blutergebnis bald kommt und uns bei der weiteren Diagnostik hilft." Denn: Es ist gar nicht klar, wieso und weshalb der kleine Streuner an derart vielen gesundheitlichen Beschwerden leidet.

Dauerhaft soll "Pelle", wie seine Finderin ihn kurzerhand taufte, nicht im Tierheim bleiben. Um die Besitzerin oder den Besitzer ausfindig zu machen, startete das Tierheim einen medialen Aufruf. "Meldet euch, falls ihr Pelle kennen solltet. Er ist ein total verschmuster, liebenswerter Kerl, der wohl schon seit Wochen in Zündorf herumstreunt."

All diejenigen, die "Pelle" erkannt haben und wissen, zu wem er gehört, dürfen sich telefonisch unter 0221684926 oder per Mail an info@tierheim-koeln-dellbrueck.de an das Tierheim Dellbrück wenden.