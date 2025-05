Hund sieht, dass Hagel vom Himmel fällt: Mit ihrer Reaktion hat wohl niemand gerechnet

Oklahoma (USA) - "Nanu, fällt da etwa Fressen vom Himmel?", muss sich Minnie, die sportliche Boxer-Hündin , gedacht haben. Sie wollte sofort in den Garten, dabei war es dort so ungemütlich.

Natürlich weiß das auch ihr Frauchen Emma Gilles, die mit ihrer Familie in Oklahoma (USA) lebt. Nun teilte Emma bei TikTok ein zuckersüßes Video, das zeigt, was die verspielte Hündin macht, wenn plötzlich "Knusper-Wasser" vom Himmel fällt.

Minnie verbringt offenbar gerne Zeit im Hagelsturm. Denn dann fällt ihr liebster Snack vom Himmel. © Screenshot/TikTok/@emmagalles

Gegenüber dem Magazin Newsweek berichtet Emma. "Jedes Mal, wenn wir an den Kühlschrank gehen, kommt Minnie sofort angelaufen, wenn sie den Eisspender hört."

"Sie steht dann einfach da und starrt uns an, bis sie einen Eiswürfel bekommt - während sie wartet, läuft ihr buchstäblich der Sabber aus dem Mund. Wir nennen das die Eissteuer, die wir zahlen müssen", stellt die Hundehalterin augenzwinkernd fest.

Angesprochen auf das Video, berichtet Emma: "Zuerst war sie völlig verwirrt, sie hatte noch nie Hagel gesehen."

"Aber als sie merkte, dass es nur ihr geliebtes Eis war, das vom Himmel fiel, verlor sie die Fassung. Sie rannte immer wieder nach draußen, um die Stücke vom Boden aufzuheben."

Allerdings habe Minnie nicht so recht verstanden, warum sie immer wieder "Schläge" auf den Rücken bekommt, so Emma. Die Hündin flüchtete immer wieder zu Frauchen, nur um dann wieder in den Garten zu stürmen, wo Eis einfach so vom Himmel fiel. Für die Fellnase grenzte es wohl an Zauberei.

"Es war urkomisch und süß", stellt hingegen die Hundehalterin fest.