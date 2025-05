Hündin im Netz gekauft, im Park übergeben: Diese dreiste Aktion macht Tierheim fassungslos

Chow-Chow-Hündin Ursa wartet aktuell im Tierheim Dellbrück darauf, aus der Tollwutquarantäne entlassen zu werden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Zuletzt hat die kleine Ursa das Blut aller Mitarbeitenden in Wallung gebracht, weil sie im Internet als "Ware" gekauft und wie in einem schlechten Drogenfilm in einem Park übergeben wurde.

"Sie ist ein klassisches Opfer des Welpenhandels. (...) Da Ursa Hautprobleme hatte, wurde sie zum Tierarzt gebracht, der sofort feststellte, dass die Papiere des aus Bulgarien stammenden Chow-Chows gefälscht waren."

Ein Anruf beim Veterinäramt später sitzt die kleine Ursa plötzlich in Tollwutquarantäne.

Das bedeutete im Umkehrschluss auch das Ende des Zusammenlebens zwischen Ursa und ihrem Besitzer. Denn: Der Unbekannte machte keinerlei Anstalten, die Kleine wieder abzuholen.