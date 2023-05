Labrador-Mischling musste zurück ins Tierheim: Findet Ausreißer Charline ihr Happy End?

Sie wurde damals auch ausschließlich in einer Wohnung gehalten, was dem großen Hund wohl auch nicht sonderlich gefiel.

Doch wie sich schon bald herausstellte, gefiel es der Hündin dort nicht. In der MDR-Sendung "tierisch tierisch" berichtet Charlines Pflegerin, dass der Labrador-Windhund-Mischling ständig von zu Hause weggelaufen war.

Der etwa zweijährige Hund wurde Ende vergangenen Jahres aus dem Tierheim in Burg bei Magdeburg adoptiert und zog in ihr neues Zuhause ein.

Schließlich mussten die Tierheim-Pfleger die schwere Entscheidung treffen, und Charline zu sich zurückholen. "Wir konnten die Leute überzeugen, dass sie uns den Hund zurückübereignen", erklärte Charlines Pflegerin. Die Gefahr, dass der Mischling in den Straßenverkehr geriet oder sich alleine draußen verletzen würde, sei einfach zu groß.

Seit Januar wartet die Hündin nun erneut im Tierheim Burg auf neue Besitzer. In der Zwischenzeit konnte sie viel üben und habe sich inzwischen richtig gemacht. Charline möchte nun am liebsten in ein Haus mit Grundstück ziehen, um neue Ausreiß-Versuche zu unterbinden. Die Fellnase sei "ein echtes Goldstück" mit einem tollen Sozialverhalten. Zwar ist sie beim ersten Kontakt oft schüchtern, mit Geduld und Feingefühl kann sie aber zu einem perfekten Lebensbegleiter heranwachsen.

Alle Infos zu Charline und den anderen Tieren findet Ihr auf der Website des Tierheims.