Leipziger Lockenkopf in Not: Neo braucht schleunigst ein neues Plätzchen

Gesundheitliche Probleme verwehren es seinem Besitzer, für Neo da zu sein. Der Airedale Terrier braucht dringend ein neues Zuhause. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Er ist ein wunderschöner, sportlicher Hund, ist kastriert, gesund, gechippt und hat seine Impfungen erhalten."

Mit diesen Worten beschreibt seine derzeitige Familie den drei Jahre alten Neo.

Schweren Herzens muss sie sich von ihrem vierbeinigen Freund trennen.

Gründe dafür gebe es viele:

Zum einen habe sich das Temperament des wuscheligen Leipzigers während eines Umzugs und einer Hausrenovierung in den vergangenen Jahren zunehmend verändert. In dieser Zeit seien regelmäßig Arbeiter in seinem Revier aus und ein gegangen, sodass Neo bezüglich seines Territoriums immer besitzergreifender wurde.

Zum anderen leide sein derzeitiger Besitzer an einem gesundheitlichen Problem, dessen Behandlung sogar den Aufenthalt im Krankenhaus fordert und dazu führt, dass er nicht mehr in dem Maße für Neo da sein kann, wie er es verdient.

Deshalb heißt es nun so schnell wie möglich ein neues Zuhause für den Vierbeiner zu finden!