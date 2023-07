Mann nickt ein: Als sich plötzlich sein Shirt bewegt, ist die Panik groß

Indien - Dieser Albtraum dürfte in Deutschland zum Glück wirklich nur ein Albtraum bleiben. In Indien musste ein Gärtner die Situation hingegen leider ganz real über sich ergehen lassen. So stellte der arme Kerl nach einem kurzen Nickerchen in der Natur plötzlich fest, dass sich eine Königskobra in sein Shirt geschlängelt hatte. Das berichten aktuell die Sun und diverse indische Blätter.