Mann staunt nicht schlecht, was da aus dem Kühlergrill eines Autos hängt

Kannapolis (North Carolina) - Da musste er sicherlich zweimal hinschauen: Ein Anwohner in Kannapolis, North Carolina entdeckte am Donnerstagnachmittag eine Schlange, die aus dem Kühlergrill eines Autos hing. Sofort griff er zu seinem Handy, um den Notruf zu wählen. Feuerwehr und Polizei eilten zu Hilfe.

Das zweite Foto zeigt den US-Cop grinsend mit dem Tier in den Händen. Doch wie war es überhaupt in den Kühlergrill gelangt?

Dort schrieben die Beamten: "Fügen Sie Schlangenkämpfer einfach zu unserer Aufgabenliste hinzu. Dieser kleine Kerl hat sich per Anhalter von Mooresville nach Kannapolis mitnehmen lassen und wollte nicht gehen."

Bevor sie das Tier aus der misslichen Lage befreiten, schossen sie erstmal ein Foto. Später veröffentlichten sie den Schnappschuss und ein weiteres Bild auf der offiziellen Seite von "Kannapolis Fire an Police".

Facebook/Screenshot/Kannapolis Fire and Police

Officer Whitley bleibt cool - Königspythons sind aber auch ungiftig. © Facebook/Screenshot/Kannapolis Fire and Police

Königspythons leben laut dem Ratgeber-Magazin ZooRoyal eigentlich gar nicht in den USA. Stattdessen sind sie in West- und Zentralafrika sowie von Gambia bis in den Sudan beheimatet.

Die Schlange in North Carolina stammte also vermutlich nicht aus der örtlichen Wildnis, sondern von einem Privathalter. Dementsprechend war es der Polizei nicht möglich, den Königspython irgendwo auszusetzen.

"Sie wurde nicht freigelassen. Wir haben eine Person gefunden, die sich um sie kümmert", teilten die Gesetzeshüter laut der lokalen Nachrichtenseite The Charlotte Observer mit.

Da Königspythons nicht giftig sind, ließ die Polizei am Ende sogar noch ihren ganz eigenen Humor aufblitzen. So witzelte das Department auf Facebook: "Die Polizeibehörde von Kannapolis fordert alle dazu auf, vorsichtig zu sein, wenn sie Fremde mitnehmen, besonders wenn sie glitschig sind."