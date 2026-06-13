Mann wird noch vor Schwan gewarnt: Was dann passiert, musste passieren

Blandford Forum (England) - Alkohol, Hitze, ein einladender Fluss: Im englischen Dörfchen Blandford Forum war diese Kombination ungünstig, weil auch noch ein Schwan mit seinem Nachwuchs dort war. Antonio Cruz (49) gehörte nicht zu einer Gruppe betrunkener Männer, die er Ende Mai davor warnte, zu nahe an den Schwan heranzuschwimmen. Einer der Typen hörte aber überhaupt nicht auf Cruz - und bekam die Quittung.

Der Mann soll alkoholisiert in den Fluss gegangen sein. © TikTok/Screenshot/unrulycruz23

In einem Video ist die Szene auf TikTok zu sehen, in der der Schwan dem "Nestbeschmutzer" mehrere Hiebe mit seinen breiten Flügeln versetzt. Dem Badenden bleibt nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich abzuhauen.

Währenddessen lacht sich Cruz schlapp, weil er ja kurz zuvor noch genau vor diesem Angriff gewarnt hatte. "Es ist einfach nur dumm. Warum macht man so etwas? Ich verstehe das nicht", sagte der 49-Jährige jetzt dem Daily Star zufolge.

Gegenüber dem Blatt erklärte er, was der Situation vorausgegangen war. "Wir sind alle aus dem Fluss gestiegen, als wir bemerkten, dass der Schwan und eines seiner Jungen auf uns zukamen. Auf der anderen Seite befand sich eine Gruppe betrunkener junger Männer, die ins Wasser springen wollten", so Cruz.

Nach seiner Warnung hätten die betrunkenen Männer immerhin eine ganze Weile diskutiert, sagte der Brite. Doch dann hätten sie sich gegen ihn entschieden.