Allein zurückgeblieben: Zuckersüßes Mutter-Sohn-Duo sucht Zuhause

Delitzsch - Nachdem fast alle Kitten des Wurfs vermittelt werden konnten, blieben eine Katzen-Mama und einer ihrer Söhne allein zurück. Damit die beiden doch noch ein Zuhause finden, unterstützt sie das Tierheim Delitzsch bei ihrer Suche.

Die Katzen-Mama und ihr Sohn blieben als einzige zurück. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

Wie das Tierheim Delitzsch mitteilt, war die hochträchtige Mutter erst im April von einer Tierschützerin aufgenommen worden. So sollte sie die Möglichkeit bekommen, ihre Babys sicher und geborgen zur Welt zu bringen

"Am 1. Mai war es dann so weit, vier kleine Katzenkinder erblickten das Licht der Welt", berichten die Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook. Seitdem konnten schon fast alle Geschwister des Wurfs zu ihrer neuen Familie ziehen, nur ein Kater blieb mit der jungen Mama zurück.

Damit auch die beiden verbliebenen endlich ihr Glück finden, gehen die Katzenpfleger mit der Unterstützung des Delitzscher Tierheims mit Nachdruck auf die Suche.

Für den Kater wünschen sich die Betreuer ein Zuhause mit schnurrender Gesellschaft. "Kitten brauchen unbedingt einen gleichaltrigen Spiel- und Sozialpartner oder ein Zuhause, in dem bereits ein passender junger Katzenfreund oder eine Katzenfreundin lebt", erklären die Tierheimhelfer.