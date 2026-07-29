Dynamische Hunde-Omi möchte noch einmal Vertrauen fassen

Oelzschau - Hündin Timmy aus dem Tierheim Oelzschau hat schon einiges erlebt. Nichtsdestotrotz möchte sie mit zwölf Jahren noch einmal einen Neustart wagen.

Timmys graue Haare täuschen! In der Hunde-Omi steckt noch immer ein echtes Energiebündel! © Bildmontage: Facebook/Tierheim Oelzschau

Die vergangenen zwölf Jahre haben bei Timmy nicht nur graue Haare, sondern auch ihre Spuren hinterlassen.

Aus einem Fall von Animal-Hoarding stammend wünscht sich die Fellnase nichts sehnlicher als ein gemütliches Zuhause, in dem man endlich Rücksicht auf ihre Bedürfnisse nimmt.

Doch anders als man bei ihrem Alter und dem grauen Fell vielleicht vermuten könnte, steckt in der Hündin keine schläfrige Omi: "Timmy ist agil und neugierig und möchte noch was zusammen mit ihren Menschen erleben", schreiben die Oelzschauer Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook.

Zunächst trete die Zwölfjährige zwar etwas misstrauisch auf, doch habe man ihr Vertrauen einmal gewonnen, bekomme man eine liebevolle und loyale Freundin.