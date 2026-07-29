Dynamische Hunde-Omi möchte noch einmal Vertrauen fassen
Oelzschau - Hündin Timmy aus dem Tierheim Oelzschau hat schon einiges erlebt. Nichtsdestotrotz möchte sie mit zwölf Jahren noch einmal einen Neustart wagen.
Die vergangenen zwölf Jahre haben bei Timmy nicht nur graue Haare, sondern auch ihre Spuren hinterlassen.
Aus einem Fall von Animal-Hoarding stammend wünscht sich die Fellnase nichts sehnlicher als ein gemütliches Zuhause, in dem man endlich Rücksicht auf ihre Bedürfnisse nimmt.
Doch anders als man bei ihrem Alter und dem grauen Fell vielleicht vermuten könnte, steckt in der Hündin keine schläfrige Omi: "Timmy ist agil und neugierig und möchte noch was zusammen mit ihren Menschen erleben", schreiben die Oelzschauer Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook.
Zunächst trete die Zwölfjährige zwar etwas misstrauisch auf, doch habe man ihr Vertrauen einmal gewonnen, bekomme man eine liebevolle und loyale Freundin.
Zusammen mit einem Zweibeiner an ihrer Seite möchte sie endlich die Dinge erleben, die ihr aufgrund ihrer vorherigen Umstände verwehrt geblieben sind.
Solltet Ihr Timmy kennenlernen wollen, findet Ihr alle Kontaktdaten des Tierheims Oelzschau auf dessen Facebook-Seite.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Oelzschau