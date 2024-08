Kampf ums Rollfeld: Frecher Mungo legt sich mit Schlange an

Stehen sich in voller Kampfeslust gegenüber: Die Schlange (r.) und der Mungo (l.) blicken sich nochmals tief in die Augen. © Screenshot/X/UmeshStudy

Großalarm musste am Patna Flughafen glücklicherweise nicht ausgelöst werden, weil sich die ungebetenen Gäste einen günstigen Augenblick suchten, um sich unter dem ohrenbetäubenden Lärm eines ganz in der Nähe befindlichen Flugzeugs auszutoben. In der Hauptrolle: eine Schlange und Mungos.

Ein Video, das derzeit auf "X" die Runde macht und Mitte August offenbar aus der Maschine heraus aufgenommen wurde, fing das tierische Spektakel hautnah ein.

Zunächst machte alles den Anschein eines "Zweikampfs" zwischen einer Schlange und einem einzelnen Mungo, die sich vor einem kleinen gelben Poller duellierten.