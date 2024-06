Niedliche "Raubtierfütterung" berührt so viele: Doch dahinter steckt ein tragisches Schicksal

Gießen - Was könnte es herzerwärmenderes geben, als kleinen Katzen dabei zuzuschauen, wie sie die alltäglichsten Dinge verrichten. Ein derartiger Clip des Tierheims im hessischen Gießen zeigt eben das - und verzückt damit die Netz-Community. Dahinter steckt jedoch ein tragisches Schicksal.

Hinter den rund fünf bis sechs Wochen alten Samtpfoten liegt eine harte Zeit. Ende Mai wurden die drei in freier Wildbahn aufgefunden. Von ihrer Mutter war dabei weit und breit keine Spur.

Das Gemisch aus breiig eingeweichtem Kittenfutter und Aufzuchtmilch schien eine magische Wirkung auf die Kätzchen auszustrahlen, sodass in Windeseile gieriges Schmatzen zu hören war.

Wer sich an dieser Stelle aber auf große, furchteinflößende Tiere eingestellt hatte, der wurde schwerlich enttäuscht - oder eben auch nicht? Denn der Napf landete schließlich auf einer ausgebreiteten Decke, auf der sich nur Augenblicke später drei kleine Kitten tummelten.

In dem rund zweiminütigen Video , welches die Pflegeeinrichtung auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, ist zunächst zu sehen, wie eine große Futterschale von einer der Tierheim-Mitarbeiterinnen transportiert wird. Hierbei ist zu hören, dass sie die Zuschauer mit zur bevorstehenden "Raubtierfütterung" nehme.

Noch seien die Katzenkinder nicht alt genug für die Vermittlung. In den kommenden Wochen soll hierauf aber hingearbeitet werden.

Wer sich dann für die kleinen "Raubtiere" interessiert, der kann sich unter der Rufnummer 0641/52251 oder per E-Mail an das Tierheim in Gießen wenden.