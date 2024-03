31.03.2024 17:16 Niedlicher Ostereinsatz: Polizist übernimmt Rolle als "Führungsgans"!

In Goslar ging es für die Polizei am Sonntag zu einem besonders niedlichen Ostereinsatz. Küken liefen ohne Orientierung in der Stadt herum.

Von Sophie Marie Kemnitz

Goslar - Am Ostersonntag ging es für die Polizei in Goslar (Niedersachsen) zu einem besonders niedlichen Einsatz. Gänseküken irrten anscheinend orientierungslos in der Innenstadt herum. Ein Polizeibeamter übernahm die Rolle als "Führungsgans", um die Küken in Sicherheit zu bringen. © Polizeiinspektion Goslar Wie die Polizeiinspektion mitteilte, meldeten aufmerksame Bürger die kleine Gänsefamilie bei den Beamten. Immer wieder seien die Küken auf den befahrenen Straßen im Stadtzentrum herumgelaufen. Glücklicherweise konnten die hilflosen Tierchen von den Beamten aufgefunden und in Sicherheit gebracht werden. Hierfür übernahm ein Polizist die Rolle der "Führungsgans". Mit langsamen Watschelschritten wurden die niedlichen Gänsekinder dann in Richtung der nahe gelegenen Wallanlagen geleitet, wo sie nun wieder friedlich planschen können.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Goslar