Orakel Goliath sagt EM-Sieger vorher: Weise Schildkröte will aber mehr

Berlin - Anpfiff für Deutschland gegen die Schweiz, heißt es am heutigen Sonntag um 21 Uhr! Wer als Sieger aus der letzten Vorrunde der EM hervorgeht, weiß das Orakel Goliath aus dem Tierheim Berlin. Dabei glaubt die Schildkröte an eine ganz besondere Zukunft und denkt dabei auch ein wenig an sich.