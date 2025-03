Papagei "Jacky" stirbt nach Nasen-OP: Jetzt kämpft Star-Anwältin mit Familie um Gerechtigkeit

Als Staatsanwältin hatte Astrid Wagner (61) schon viele schwierige Fälle auf ihrem Tisch liegen. Sie selbst ist Tierliebhaberin, allein deswegen ist ihr der Fall Jacky besonders wichtig. © Helmut Fohringer/APA/dpa

Für Doris und ihren Mann ist die Sache jedoch noch nicht vorbei und zusammen mit Star-Anwältin Astrid Wagner (61) versuchen sie jetzt, für Gerechtigkeit zu sorgen. So erklärt Wagner gegenüber der Zeitung: "Bei Verlust von Tieren sollte ein Trauergeld zuerkannt werden. Die Familie ist schwer traumatisiert, ihr würden 10.000 Euro zustehen."

Auch die Tierarztpraxis meldete sich zu Wort - jetzt steht es Aussage gegen Aussage. Sie behauptet nämlich, dass die Familie selbst nicht immer zum Wohle von Jacky gehandelt habe. So sei sie nicht immer zu Vorsorgeterminen und empfohlenen Kontrollen zum Tierarzt gegangen, und Jackys immer-schlechter-werdender Gesundheitszustand wurde ignoriert.

Auch weitere Rezensionen auf Google berichten über eine schlechte Behandlung des Tierarztes. So schreibt ein Tierfreund in seiner Bewertung: "Verdacht auf Vergiftung bei Katze am Wochenende, kein Blutbild, kein Herzultraschall … nach 5 Minuten war Anamnese vorbei und man sollte Katze einfach beobachten oder 1000 Euro + für Beobachtung vor Ort zahlen, weil keine konkreten Untersuchungen am Wochenende durchgeführt werden."

Bis Gegenteiliges bewiesen werden konnte, gilt jedoch die Unschuldsvermutung.