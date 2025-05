Polizei bewahrt Entenküken vor dem sicheren Tod: Wie ihre Mama reagiert, sorgt für Lacher

Offenbach am Main - Das ging gerade nochmal gut! Dachten sich wohl auch die Beamten der Polizei in Südosthessen, als sie einer in Lebensgefahr schwebenden Entenfamilie im letzten Moment zu Hilfe eilten. Von dem Rettungseinsatz war die Enten-Mama aber scheinbar alles andere als begeistert.

Die kleinen Entenküken konnten allesamt von der Polizei gerettet werden. © Polizeipräsidium Südosthessen

Wie ein Sprecher der Ordnungshüter nämlich erst am Dienstagvormittag berichtete, war die tierische Bergungsaktion vom gestrigen Montag, die sich in Offenbach am Main abspielte, alles andere als gewöhnlich. Etwa zur Mittagszeit wurden die Einsatzkräfte zunächst von einer aufmerksamen Passantin auf eine Entenfamilie am Taunusring aufmerksam gemacht.

Umgehend machte sich eine Streife auf den Weg, konnte das watschelnde Gespann im gemeldeten Bereich an der Ecke zur Finkenstraße auch direkt ausfindig machen. Eine Enten-Mutter war mit ihren sieben Küken mitten auf der Straße unterwegs.

Schnell war den Beamten klar: Hier muss interveniert werden, damit keines der Tiere zu Schaden kommt. Beim Entennachwuchs gelang es den vier Polizisten recht unproblematisch, mittels einer Transportkiste für eine Entschärfung der Situation zu sorgen.

Frau Mama hingegen war da ein etwas speziellerer Fall. Anstatt sich ebenfalls an Bord des Einsatzfahrzeuges zu begeben, trabte sie diesem zunächst hinterher, ehe sie sogar kurzzeitig zum Verfolgungsflug ansetzte.

Angekommen an einem Weiher konnten die unverletzten Küken schließlich wieder ausgesetzt werden. Alles natürlich unter den wachsamen Augen ihrer Mutter.