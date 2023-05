Polizei rückt an: Als Autofahrerin das auf der A6 entdeckt, schrillen sofort die Alarmglocken

Neustadt an der Weinstraße - Ein Glück, dass sie so aufmerksam war! Am Donnerstagmittag kam es auf der A6 in Rheinland-Pfalz zu einer tierischen Rettungsaktion, die einfach ans Herz geht.

Beim Anblick dieser Gänseküken reagierte eine Autofahrerin sofort. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Was es genau damit auf sich hatte, darüber berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion in Neustadt an der Weinstraße (Region Rhein-Neckar) wenige Stunden nach der durch und durch erfolgreichen Bergung. Dem Bericht nach fing alles mit einer überaus aufmerksamen Autofahrerin an.

Diese war nämlich auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs, hatte dabei aber wohl ein enorm wachsames Auge. Denn auf dem Standstreifen in Höhe der Anschlussstelle Ludwigshafen Nord entdeckte sie etwas, was dort normalerweise nichts zu suchen hat.

Genauer gesagt handelte es sich dabei um gleich mehrere Graugansküken, die völlig auf sich allein gestellt drohten, auf die Fahrspuren der Autobahn zu laufen und somit wohl ihr sicheres Todesurteil unterschrieben hätten. Ohne zu zögern alarmierte die Fahrerin die Autobahnpolizei in Ruchheim, die sich der Sache umgehend annahm.

In der Zwischenzeit war es der Frau, die extra für die kleinen Vögelchen gestoppt hatte, gelungen, diese noch vor dem Eintreffen der Beamten einzufangen, sodass sie sie lediglich in die Obhut der Polizisten übergeben musste.

Schließlich kam es an einem nahe gelegenen Wasser, wo es die sichtlich aufgeregten Gänseeltern hingezogen hatte, zur glücklichen Familienzusammenführung.