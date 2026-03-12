Robbe sieht zum ersten Mal Zwillinge: Ihre Reaktion ist unbezahlbar
Brookfield (USA) - In einem Zoo in den USA spielten sich am Gehege der Robben urkomische Szenen ab, als einer der Meeressäuger Zwillinge erblickte.
Ali Van De Graaff hielt den Moment im Brookfield-Zoo in Illinois glücklicherweise auf Video fest: In den Aufnahmen sieht man ihre Zwillingstöchter vor einer Scheibe des Wassergeheges stehen, in dem eine Robbe schwimmt.
Als das Raubtier die kleinen Mädchen entdeckt, verharrt es plötzlich an einer Stelle und nimmt die Kinder genau unter die Lupe. An der Art und Weise, wie der Kopf der Robbe immer wieder von einem Zwilling zum anderen wandert, könnte man meinen, der Meeressäuger ist vom Anblick der sich sehr ähnlich sehenden Mädchen ein wenig verblüfft.
Dieser Annahme ist auch Mutter Ali, die zu ihrem Clip schrieb: "Er sieht doppelt und ist total verwirrt 😂." Sie glaubt zudem, dass die Robbe in diesem Moment wohl zum ersten Mal Menschen sah, die sich derart zum Verwechseln ähnlich sind, und deshalb derart konfus wirkt.
Da hilft auch die Kleidung der beiden Mädels nicht, die sich mit den Farben Rosa und Blau für uns Menschen ziemlich gut voneinander unterscheiden - Robben sind nämlich Monochromaten.
Robbe wird bei Anblick von Zwillingen stutzig
Das bedeutet, dass die Meeressäuger farbenblind sind und ihre Welt lediglich grau wahrnehmen. Das liegt laut "Wissenschaft.de" am Fehlen der sogenannten Blau-Zapfen in der Netzhaut der Tiere.
Während landlebende Säugetiere in der Regel Zapfen für blauen und für grünes Licht aufweisen, besitzen Robben und Wale lediglich den Grün-Zapfen.
Forscher können sich diesen Defekt bisher nicht ganz erklären, da ohne den Blau-Zapfen Helligkeits- als auch Kontrastwahrnehmung im kurzwelligen, blauen Bereich des Lichtspektrums stark eingeschränkt sind.
Trotz dieser eher negativen Besonderheit scheint die Robbe im Video aber dennoch mitbekommen zu haben, dass sich die Töchter von Ali Van De Graaff extrem ähnlich sehen.
Das Video mit dem Raubtier, was durch den Besuch der Zwillinge offenbar stutzig wurde, wurde auf Instagram bereits mehr als 5,8 Millionen Mal aufgerufen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/twinpassporttales