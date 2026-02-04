Schreie aus Nachbarwohnung: Als die Polizei eintrifft, folgt die große Überraschung

Bad Kreuznach - Tierischer Fehlalarm! Ein vermeintlicher Nachbarschaftsstreit hat im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach einen Polizeieinsatz ausgelöst - mit einem überraschenden Ausgang.

Ein gefiederter Schreihals hat für einen Polizeieinsatz in Bad Kreuznach gesorgt. (Symbolbild) © 123RF/agephotography

Wie die Polizei berichtet, hatten Bewohner am frühen Dienstagabend die Polizei verständigt, nachdem aus einer Nachbarwohnung lautstarke Schreie zu hören gewesen waren.

Sie vermuteten ein hitziges Wortgefecht und machten sich Sorgen, dass die Situation eskalieren könnte.

Als die alarmierte Streife im Stadtteil Weyroth eintraf, stellte sich die Lage jedoch anders dar als zunächst erwartet.

Statt streitender Personen trafen die Einsatzkräfte auf einen Papagei. Der Vogel hatte lautstark Rufe und Schreie von sich gegeben, die von den Nachbarn als handfester Streit wahrgenommen worden waren.

Was den Papagei zu seinem Auftritt veranlasst hatte, konnte vor Ort nicht geklärt werden.